Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Türkiye, “Parlatino” olarak bilinen Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nda gözlemci statüsü elde etmiş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bunu Twitter’dan duyurmuştu. Parlatino’nun 23 üye ülkesi tarafından imzalanan ve Parlamento Başkanı Jorge Pizarro Soto tarafından Ankara’da törenle Şentop’a sunulan resmî protokol, Türkiye açısından büyük öneme sahip.

ANLAŞMA SÜRPRİZ DEĞİL

Parlamentolar arasında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, karşılıklı çıkarları ilgilendiren politikalar, planlar, programlar ve projeler oluşturulma ve uygulanmasını teşvik ediyor. Türkiye konusundaki makaleleriyle tanınan Filistinli araştırmacı ve yazar Said Elhaj, anlaşmanın sürpriz olmadığını belirterek “Türkiye, ‘Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana dikkatlerini dünyanın farklı bölgelerine çevirdi. Türkiye, uluslararası ilişkilerde büyük bir rol arıyor. Türkiye, Latin Amerika ve Afrika’yı bir zamanlar bilmezdi ama şimdi buralara özel ilgi gösteriyor” dedi.

Yazarın görüşlerinin yer aldığı The Middle East Monitor sitesi de “Kuzey Amerika ile ilişkiler bozulurken Türkiye’nin Güney Amerika ile bağlantıları genişletme çabası artık stratejik öneme sahip” yorumunda bulundu.

PARLATİNO NEDİR?

Parlatino, ülkeler arasında kalkınmayı ve entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 1964 yılında kurulan bölgesel tek meclisli bir kuruluştur. Mevcut üyeleri şunlardır: Arjantin, Aruba, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Curaçao, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, San Martín, Surinam, Uruguay ve Venezuela.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine baş sağlığı diledi.