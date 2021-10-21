Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yunan ve Rum ikilisinin Doğu Akdeniz'de attığı gayrimeşru adımlara gereken cevap sahada veriliyor, Ankara ve Lefkoşa’nın iş birliğinde üst üste yapılan hamlelerle bölgede stratejik üstünlüğümüz giderek artıyor. Geçitkale Havaalanı’nı İHA/SİHA’ların kullanımına açan KKTC, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti.

30 YILLIĞINA TSK'NIN KULLANIMINA SUNULDU

KKTC, İskele’deki Dipkarpaz köyü Zafer Burnu’nda yer alan 145 dönüm araziyi 30 yıllığına TSK’nın kullanıma sundu. Bu üs ile Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemileri daha harekete edebilecek. Gemilerin bakım-onarım-ikmal desteği de daha hızlı olacak.

KKTC’ye üs kurulmasını gazetemize değerlendiren güvenlik ve terör uzmanı emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ “Üs, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Acilen hayata geçirilmeli. KKTC’nin desteği çok fazla, bu adımı sonuna kadar destekliyorum. KKTC’de güçlü bir kara, deniz ve hava varlığı bulundurmak önemli. 1974’ten sonra kara kuvvetleri olarak varlık gösteriyoruz. Deniz ve hava eksiğimiz vardı, şimdi onu da tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz’le ilgili hesap yapanlar bunları dikkate alsın” dedi.

Yunan heyeti Ege ve Doğu Akdeniz için geliyor Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile gerginlikler sürerken, Atina-Ankara hattı yeniden diplomatik görüşmelere başlıyor.

ABD Dışişleri'nden Doğu Akdeniz çağrısı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Doğu Akdeniz’le ilgili açıklamalarda bulundu. Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington’un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını belirtti.