Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES mobil uygulaması, uluslararası alanda dikkati çekti.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, Paris'teki 15. Genel Kurulu Toplantısında, "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında KADES'i ödüle layık gördü.





KADES'in ödülü, 18 Kasım'da Roma'da, İtalyan Parlamentosu'nda düzenlenecek törenle verilecek.

Mobil uygulama KADES, 2018'den bu yana 2 milyon 659 bin 12 kişi tarafından yüklendi. Emniyet ve jandarma ekipleri, bugüne kadar KADES üzerinden yapılan 215 bin 387 ihbara müdahale etti. Anında ihbar bölgelerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı.

AKDENİZ PARLEMENTER ASAMBLESİ

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve siyasal konularda iş birliği sağlanması amacıyla faaliyet yürüten Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, her yıl faaliyetleriyle bölge halkları arasında karşılıklı anlayış, sosyoekonomik iş birliği, siyasi diyalog, güven inşası ve çatışma çözümünün güçlendirilmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödüller veriyor.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin, 29 üyesi ve 4 gözlemci üyesi bulunuyor. Üye ülkeler şöyle:

"Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Hırvatistan, Fas, İsrail, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Libya, Malta, Monako, Karadağ, Moritanya, Andorra, Bosna-Hersek, San Marino, Suriye, Slovenya, Romanya, Filistin ve Tunus."



KADES, bir kadının daha hayatını kurtardı Adana'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vermek için ev ev gezip bilgilendirme yaparken, şiddet mağduru bir kadın "KADES sayesinde hayatım kurtuldu" dedi.

KADES uygulaması dünyaya örnek oldu Türkiye’de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve panik butonu olarak kullanılan Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) uygulaması birçok ülkenin ilgisini çekti.

Kocasının baltalı saldırısına uğrayan kadını KADES kurtardı Manisa'da meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından baltalı saldırıya uğradı. Kocasının öldüresiye saldırdığı kadını yapmış olduğu bir hamle kurtardı.

Evlat şiddetinden KADES sayesinde kurtuldular Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğulları tarafından saldırıya uğrayan karı-koca, KADES uygulaması sayesinde şiddetten kurtuldu. Oğulları için daha önce de şikayette bulunan baba Metin D., "Oğlumu ya tedavi ettireceğiz ya da cezaevine attıracağız" dedi.

Eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi O.K.’nın tabancayla kapıya dayandığı Ö.K., Kadın Destek Uygulaması üzerinden yaptığı ihbar sonrası 3 dakikada gelen polislerin operasyonuyla kurtarıldı. Polisi görünce kaçmaya çalışan O.K. yakalandı.

KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Türkiye’de en fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi mağaza Google Play Store’da en fazla indirilen 3’üncü uygulama oldu.

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülen kız, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı.