Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele etkili bir biçimde sürdürülüyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ ETKİLİ VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

,Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.