Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programları gereği bulunduğu İstanbul'da vatandaşlarla buluştu. Kısıklı konutundan ayrıldıktan sonra Üsküdar'daki bir kafeye uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan, yoğun ilgi ile karşılandı.

ERDOĞAN'A GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti. Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suya kademeli tarife geliyor 1. Su Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan eylem planı doğrultusunda suya kademeli tarife getirileceğini duyurdu.

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