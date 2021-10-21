Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli Mehmet V. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı. Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.
Kocaeli'deki terör operasyonunda eski HDP İlçe Başkanı gözaltına alındı Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ve Terör Örgütü PKK/KCK’ya finans desteğinde bulunan eski HDP yöneticisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.