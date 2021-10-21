Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Belirlenen bölgeye kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın ölüme ittiği 112 göçmeni Türk sahil Güvenliği kurtardı Çeşme ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 112 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Polisin durdurduğu araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.