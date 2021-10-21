Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.
Bakan Akar NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret eden Akar çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.
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