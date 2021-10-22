Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Tunceli'de operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Şehit ateşi Erzurum’a düştü Erzincan-Tunceli kırsalında yürütülen terör operasyonunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun acı haberi Erzurum'daki baba evine ulaştı.

Fethi Sekin’in şehit edildiği saldırının tedarikçisiydi: O hain yakalandı 2017 yılında İzmir Adliyesinde gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin'in şehit olmasına sebep olan saldırının tedarikçisi yakalandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen teröristin, "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso olduğu öğrenildi.