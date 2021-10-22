Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar yaşanmaktadır.

Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir toplum azade değildir.

Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir."

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