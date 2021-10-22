Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

SINIRDAN 170 KİLOMETRE DERİNDE İLK OPERASYON

MİT'in bu operasyonu, Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.

PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

Siirt-Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı:"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçan 4 terörist Türkiye'de yakalandı Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren 1'i kadın 4 terörist geniş çaplı operasyonlarla yakalanarak tutuklandı.