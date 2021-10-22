Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrılırken vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Taksim Camisi'ne geçti. Camiden ayrılırken vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı
22.10.2021 - 15:12 | Son Güncelleme: 22.10.2021 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında vatandaşı selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Taksim Cami,
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