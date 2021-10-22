Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Teröre ve teröriste geçit yok. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."
Siirt-Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçan 4 terörist Türkiye'de yakalandı Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçarak sürekli adres ve kılık değiştiren 1'i kadın 4 terörist geniş çaplı operasyonlarla yakalanarak tutuklandı.