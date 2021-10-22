Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda paketler halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir kamyonette narkotik köpeği "Thor" ile yaptıkları aramada 77 paket halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Van'da zehir tacirlerine ağır darbe!
22.10.2021 - 20:42 | Son Güncelleme: 22.10.2021 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Van emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı. Edremit ilçesinde gerçekleşen operasyonda 40 kiloya yakın eroin ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.
Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda paketler halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir kamyonette narkotik köpeği "Thor" ile yaptıkları aramada 77 paket halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler : eroin,van,haberler,
807478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807478.aspx
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