Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim 2021 Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 28 bin 192 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 363 bin 553 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 192 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 77,27 oldu. 1. doz uygulanma oranı yüzde 88,79 olurken, uygulanan 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı 115 milyon 40 bin 699’a yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

22 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"19 YAŞ VE ALTININ VAKALAR İÇİNDEKİ ORANI YÜZDE 35,42"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son 24 saatlik vaka sayılarını aktardığı paylaşımında, “1 ayın verilerine göre yeni vakaların yüzde 1,38’i 0-4 yaş, yüzde 4,86’sı 5-9 yaş, yüzde 16,24’ü 10-14 yaş, yüzde 12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

21 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 21 Ekim 2021 koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

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