Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri PKK’ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağara, sığınak ve barınaklar da tespit edildi. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken örgütün iletişimde kullandığı telsiz ve cihazlar da yer aldı.

OPERASYONLARDA 951 TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda son dört yılda 810 el telsizi, 141 ülkeler arası iletişimi sağlayan uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı. Telsizlerin ele geçirilmesiyle örgüt içi iletişim azalırken sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

İHA VE SİHA’LARDAN KORKAN TERÖRİSTLER MAĞARADAN ÇIKAMIYOR

Örgüt içinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan teröristler, PKK'da İHA ve SİHA'lar tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bu nedenle örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını, teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını belirtti.

Kuzey Irak'a hava harekatı, 2 terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'ta yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığı yapan 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.