Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, yarın yurdun büüyk bir kısmında sağanak yağış bekleniyor. Buna göre; Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri yarın yoğun yağış alacak. Ülkenin kuzey kesimlerinde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

YAĞIŞLAR GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

MARMARADA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklık 10 derece düşecek: Kar kapıda Hava sıcaklığı yarından itibaren düşüyor. Kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde yarın sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.