Türkiye Gazetesi

Türkiye'de suça ve suçluya geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan duyurduğu bilgiye göre; İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildi.

285 KG EROİN, 53 KG SKUNK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Otobüsle yolculuk yapıyordu, valizinden uyuşturucu çıktı Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte yaptıkları uygulamada otobüsle yolculuk yapan bir şahsın valizinde çikolata kutusuna saklanmış halde kubar esrar maddesi bulundu.

Polis operasyon düzenledi, meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı.

Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler Antalya’nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir bahçe içerisinde bulunan prefabrik konteynere operasyon düzenleyen ekipler, konteyner içerisinde özel düzenek ile ekilmiş, 90 kök skank bitkisi ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.