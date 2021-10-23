Türkiye Gazetesi

Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkiinde İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanmasının ardından tedavi altına alınan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasını arayarak taziyelerini iletti.

BİLAL ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum'da, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit ateşi Erzurum’a düştü Erzincan-Tunceli kırsalında yürütülen terör operasyonunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun acı haberi Erzurum'daki baba evine ulaştı.