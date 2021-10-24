Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Kuzey Irak'a hava harekatı, 2 terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'ta yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığı yapan 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Siirt-Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.