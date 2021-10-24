Türkiye Gazetesi

Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kentte azalan yağışlarla ve vatandaşların bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini düşürmüştü. Düşen su miktarı ile gölde bulunan balıkların telef olmasına sebep olmuştu.

SUDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ YENİLENDİ

Belediye ekipleri, göl kenarına kurduğu devridaim pompalarıyla sudaki oksijeni yenileyerek balık ölümlerinin önüne geçmeyi başardı.

GÖLDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

Şimdilerde göl eski turkuaz rengine dönerek canlı florasını tekrar korumaya başladı. Gölün eski haline kavuşmasıyla yüzlerce karabatak yuvasına tekrar dönerek, gölde görsel şölen oluşturdu.

“ÇOK SAYIDA BALIK TELEF OLDU”

Ulaş Gölü’ne gezmeye gelen Tolga Şardağ, kuraklık nedeniyle çekilmesi ve balık ölümlerinin durmasıyla birlikte gölün eski haline döndüğünü belirterek, “Şu an Sivas’ın Ulaş ilçesinde Ulaş Gölü’ndeyiz. Havaların kurak gitmesi ve bilinçsiz sulama nedeniyle gölde çekilmeler oldu. Buna bağlı olarak oksijensizlikten kaynaklı balık ölümleri gerçekleşti, çok sayıda balık telef oldu. " dedi.

“TEKRAR DOĞAL GÜZELLİĞİNİ GERİ KAZANIYOR”

"Ama buna rağmen gölümüz tekrar doğal güzelliğini geri kazanıyor. İçinde birçok canlıyı ve göçmen kuşları barındırıyor. Karabataklar tekrar gelmeye başladı. Ben gezmeye geldim, Ulaş’ta gezmek hoşuma gidiyor. Eskiden daha güzeldi. Fakat yine de 2-3 ay öncesine göre daha iyi. İnşallah eski güzelliğine tekrardan kavuşur. Karabataklar göle harika bir görüntü sağlıyor. Burada doğal bir şölen sunuyorlar. Karşıdaki Tecer Dağı ile birlikte muhteşem bir fotoğraf olanağı burası” dedi.

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