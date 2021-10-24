Türkiye Gazetesi

Lana isimli yatıyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir Efes Antik Kenti gezisinden sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Bodrum limanının yakın bir noktaya 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli yatıyla demirleyen Gates, tekneye geçti.

KALENİN HER KÖŞESİNİ GEZDİ

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan lüks yattan inen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, 2,5 saat boyunca kalenin her köşesini gezdi. Bodrum Kalesi’ne hayran kalan Bill Gates’in, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

KORUMALARI ENGELLEDİ

Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

Bill Gates için Efes'in ışıkları yandı Dünyanın en zenginleri arasında yer alan teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Efes Antik Kenti'nde görüntülendi.