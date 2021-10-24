Türkiye Gazetesi

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan acılı aileler 783’üncü gününde. Diyarbakır’lı annelerin evlat nöbetine her geçen gün bir aile daha katılıyor.

OĞLU VE EŞİ ŞEHİT EDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

“ZATEN BİR KERE CİĞERİMİ YAKTILAR”

Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum” dedi.

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