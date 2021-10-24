Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki PKK operasyonunda teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, biksi makineli tüfeği ve bu silaha ait 901 mühimmat, 69 el bombası, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 637 mühimmat ve 13 şarjör, mavzer, 170 mavzer mühimmatı, 16 el bombası fünyesi, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, uzaktan kumandalı telsizli düzenek, 2 doçka namlusu, doçka silahı gövdesi, 10 işaret fişeği, 9 5,56 milimetre çapında mühimmat, tornavida, gazlı ısıtıcı, 2 tüp hortumu, küçük el çantası, 5 branda, büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 battaniye, parka, polar, 7 mekap ayakkabı, 12 büyük boy pil, 2 hilti ucu, 5 met, 22 metre kablo, duy ve 2 kazma ucu ele geçirildi.



Erzincan’da terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat imha edildi Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen terör operasyonunda toplamda 12 mağara, sığınak, depo ve içerisindeki yaşam malzemeleri imha edildi.



Terörün kökü kazınıyor! Çok sayıda silah ve mühimmatlar ele geçirildi Hakkari'de PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin olduğu bir mağara tespit edilerek imha edildi.