Türkiye Gazetesi

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı sebebiyle kendisini iyi hissetmediği belirtildi. Doktorların tavsiyesi üzerine Bartholomeos’un George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı aktarıldı.

BAŞKAN BIDEN İLE GÖRÜŞECEKTİ

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmeyi planlanıyordu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela teşekkürü Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek mektubu Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.