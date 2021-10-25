Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Karabağlar ilçesinde temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, tören alanı girişinde, ellerinde dövizlerle Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden grupla karşılaştı. Bunun üzerine araçtan inen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla görüştü.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, Kılıçdaroğlu'na, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemediklerini söyledi. CHP lideri ise Uslu'nun tepkisine "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükûmetle konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadeleriyle cevap verdi.

Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Sakın ha bu oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun memur açıklamasına yanıt verdi ve "Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bugün Afrika ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: FETÖ’yü tasfiyenin mi hesabını soracaksın? CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Soylu, "Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor" dedi.