Türkiye Gazetesi

Türk askerinin Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri yarın Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da 2022 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

76 KEZ İZİN ÇIKTI

TBMM, 1950’den bu yana yurt dışına asker gönderilmesi için 76 kez izin verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Meclis’ten bugüne kadar geçen tezkerelerle Kore, Kıbrıs, Filistin, Somali, Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın arasında bulunduğu çok sayıda ülkede görev aldı.

İLK İZİN KORE'YE

Meclis, 1950 sonrası dönemde ilk kez, Kore'ye Türk askerinin gönderilmesi için dönemin hükümetine izin verdi.

Kıbrıs'a asker gönderilmesi konusunda ise çeşitli tarihlerde 3 kez izin verildi. Bu konudaki ilk tezkere, 16 Mart 1964 tarihini taşıyor. İkinci tezkere 17 Kasım 1967'de, Kıbrıs konusundaki 3. tezkere ise 20 Temmuz 1974'te kabul edildi.

Vergi Paketi Genel Kurul'da: Binlerce esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren 64 maddelik teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin ilk 45 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. Düzenlemeyle 850 bine yakın esnaf gelir vergisinden istisna tutulacak. Yasa teklifinin görüşmelerine bugün de devam edilecek.