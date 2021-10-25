Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine yansıması bekleniyor.

Kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği beklenirken, Halbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar kredi faizinde 2 puanlık indirime gidileceğini bildirmişti.



Ekonomistlerden faiz indirimi ve dolar yorumu: Acı reçete büyüme için Merkez Bankası yüksek kurla ihracat odaklı büyüme, enflasyonda orta vadede kalıcı düşüş hedefleyerek adım atarken, ekonomistler de önceliğin halkın alım gücünün artırılması olduğunu ifade etti.