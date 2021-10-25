Türkiye Gazetesi

İBB yeni taksi sistemiyle şoförlerin özlük haklarının iyileştirilmesi hem de yolcuya puanlama ile yolculuğu değerlendirebilme hakkı verilecek. Yeni uygulamanın detaylarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

AYLIK NET KAZANÇ 6 BİN LİRA OLACAK

Buna göre taksicilerin aylık net kazancı 6 bin 622 lira olurken taksicilere yılda 2 maaş performans primi ödenecek ve yılda 2 kez giyim yardımı yapılacak. Taksicilere 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek. Haftalık 45 saat mesai yapacak olan taksicilere düzenli olarak eğitimler verilecek.

TAKSİCİLER SERVİSLE ULAŞIM SAĞLAYACAK

Taksicilerin çalışma sürelerinin haftada 45 saatle sınırlandırarak çalışma şartları iyileştirilirken müşteri odaklı eğitimler alarak taksi içi iletişimleri geliştirilecek. Taksicilerin işe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilecek.

SON DÖNEMDE ŞİKAYETLERDE ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Son dönemde oldukça artan yolcu şikayetlerin önüne geçmek için çalışma yapan İBB, yolculara puanlama hakkı getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak.

YOLCU SEÇME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Böylece taksicilerin güzergah ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak. Taksinin içinde daha sağlıklı ve güvenlikli ortam için yolcu ve sürücü arasında ‘seperatör’ kullanılması sağlanacak.

TAKSİ İÇİ İZLENECEK

Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak. Ödemelerde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan İBB, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulayacak.

PARMAK İZİ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.