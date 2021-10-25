Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırında yasa dışı yollarla ülkeden kaçan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan 7 kişiden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. MSB sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
7 KİŞİ YAKALANDI
MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartalları göz açtırmadı: 5 kişi yakalandı Milli Savunma Bakalanlığı'ndan gelen bir son dakika haberine göre Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartalları'nca yakalandı.Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.