Türkiye Gazetesi

Muğla’da 2020 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 522 bin 419 iken bir sene sonra 2021 yılı Eylül ayına gelindiğinde araç sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 549 bin 826’ya ulaştı. Toplam araç sayısı yüzde 5,2 oranında artarken otomobil sayısında da artış yaşandı. 2021 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 225 bin 142’ye ulaştı.

EN FAZLA ARTIŞ ÖZEL AMAÇLI ARAÇLARDA

Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımlarına bakıldığında; 225 bin 142 adet otomobil, 9 bin 483 adet minibüs, 4 bin 331 adet otobüs, 80 bin 403 adet kamyonet, 10 bin 417 adet kamyon, 182 bin 356 adet motosiklet, 36 bin 112 adet traktör ve bin 582 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 20,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin 155 adet ile motosiklette gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA 2 BİN 247 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

2021 yılı Eylül ayında toplam 2 bin 247 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 378 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 515 adet ile otomobil, 205 adet ile kamyonet, 119 adet ile traktör, 22 adet ile kamyon, 5 adet ile minibüs ve 3 adet ile otobüs geldi.