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Ankara Şehir Hastanesi'nden nöbet dönüşü kaza geçiren genç doktorla ilgili açıklama
25.10.2021 - 13:52 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Ankara Şehir Hastanesi: "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir.”
Etiketler : Son dakika,
807753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807753.aspx
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