Türkiye Gazetesi

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus’un batı kısımlarında, mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, 1990’lı yıllarda Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e giriş yapmıştı. 2012’den sonra kısa süre içinde Akdeniz’e yayılan aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar ulaştı.

HIZLA ARTIYOR

Karaburun'da toplu halde görülmeye başlanan aslan balığının yayılmasını uzmanlar da yakından izliyor. Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığı aslan balıklarının sayılarının hızla arttığını ifade etti.

DALIŞ YERLERİNDE GÖZÜKÜYOR

Bu balığın özellikle Seferihisar kıyılarında yoğunlaştığını belirten Aras, şöyle konuştu: "Bizim dalış yaptığımız yerlerde görülüyor ama dokunmadığınız sürece olumsuz bir etkisi yok. Renkli bir görünüşü olması nedeniyle su altı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Bu balığı görmek için gelip dalış yapanlar vardı ancak son aylarda giderek yaygınlaştığı için talep yok artık."

İSKENDERUN’DAN İZMİRE’E GELDİ

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu ise bu balığın Akdeniz'de ilk kez 1991 yılında raporlanmasına rağmen 2012'de Lübnan açıklarında görüldüğünü söyledi. Hızla yayılan ve 2014'te İskenderun Körfezi'nde raporlanan balığın, 2018-2019 yıllarında İzmir kıyılarına ulaştığını aktardı.

İLERLEYİŞİ TAKİP EDİLİYOR

Aslan balığının tuzluluk, sıcaklık gibi faktörlere dayanma gücünün yüksek olduğunu, Akdeniz'in en istilacı türleri arasında yer aldığını söyleyen Bilecenoğlu, balığın Ege'deki ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

EGE'YE İNME TEHLİKESİ VAR

Bilecenoğlu, "Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe, çünkü Süveyş Kanalı açık. Burası açık olduğu sürece etkileri kestirilemeyen farklı canlıların Akdeniz'e, oradan da Ege'ye gelmesi muhtemel" şeklinde konuştu.

“OBUR VE FIRSATÇI”

Aslan balığını "çok obur" ve "fırsatçı" diye tanımlayan Bilecenoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle kıyısal balıkları çok ciddi miktarlarda tüketiyor. Aslan balığını tehlikeli yapan hem obur olması ve dikenlerinin zehirli olması ama diken dışında bir sıkıntı yok ve eti tüketiliyor. Son günlerde aslan balığının mide içeriğine yönelik çalışmalar var. Hangi balıklarla daha çok beslendiğini görebileceğiz. Bizim en büyük korkumuz ise kıyı balıklarını obur bir şekilde tüketiyor olması."

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol da İzmir'de ilk kez Seferihisar kıyılarında görülen aslan balığının 7 ayda Karaburun'a ulaştığını, gelecek yıllarda Çandarlı ve Edremit körfezlerine yayılmasını beklediklerini belirtti.

“AVLANMA YARIŞMASI OLABİLİR”

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığını desteklediğine dikkati çeken Akyol, "Aslan balığına böyle bir destek henüz yok, gelecekte olabilir ama Bakanlığın aslan balığının restoranlarda tüketilmesine yönelik projeleri ve programları var. Sonuçta bu balık yenebilen ve lezzetli olduğu söylenen bir tür. Bir de aslan balığının ileride avlanma yarışması gibi etkinlikler de olacağını duyduk" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto İzmir Karabağlar’da Mobilya Akademi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaştı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’ndan sorunların çözümü için söz aldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 kişi tutuklandı İzmir merkezli 41 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 82 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 142 şüpheliden 82'si tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 40'ının faydalı itirafçılık sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenilirken, itirafçıların 56 kişinin ismini verdiği öğrenildi.