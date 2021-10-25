Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından elektrikli scooter denetimi gerçekleştirildi. Bağdat caddesinde gerçekleşen denetimlerde durdurulan scooter sürücülerinin kasklarına bakılarak, yaşları sorgulandı.

KALDIRIMI KULLANAN SCOOTER SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Polis ekipleri cadde üzerinde yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 3 scooter sürücüsüne toplamda 144 ile 344 TL arasında değişen para cezalar uygulandı. Elektrikli bir scooter’ın torununa çarptığını belirten bir vatandaş uygulamanın çok iyi olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'da elektrikli scooterlar için yeni karar Büyükşehirlerde giderek yaygınlaşan elektirikli scooter kullanımına yönelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar alındığını açıkladı.