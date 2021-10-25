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Mardin'de terör operasyonu
25.10.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri Kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi.Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin..."
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