Türkiye Gazetesi

‘Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile Türk yargısı ve içişlerini hedef alan 10 büyükelçi geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nin başını çektiği açıklamalarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ederiz" ifadeleri yer aldı.

ART ARDA PAYLAŞTILAR

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de şahsi Twitter hesabından "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" paylaşımı yaptı.

Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLUMLU KARŞILADI

Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

ADI GEÇEN SÖZLEŞMENİN 41. MADDESİ

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya

aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRI YAPMIŞLARDI

ABD Ankara Büyükelçiliği ve diğer 9 ülkenin elçilikleri, 18 Ekim'de dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. ABD Büyükelçiliği çağrıyı yazılı olarak sosyal medya üzerinden yapmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denilmişti:

“Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların oluşturulması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir."

Büyükelçiliklerden gelen açıklamalar;