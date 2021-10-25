Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçirdikten sonra sabah ölü olarak bulunan Esra Hankulu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Esra Hankulu’nun kesim ölüm nedeni künt travma sonrası iç kanama olarak ifade edilmişti.

“KÜNT TRAVMAYA NEDEN OLACAK POZİSYONDA DEĞİL”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hankulu’nu odasındaki yatağın üzerinde üzeri örtülü olduğu halde sırt üstü ve elleri çapraz olarak göğüs bölgesini kavramış olarak bulunduğu belirterek künt travmaya neden olacak bir pozisyonda olmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca Hankulu'nun tırnak aralarında Uygun'a ait DNA örneklerine de rastlandı.

TAKSİCİ ÜMİTCAN’I YALANLADI

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin ‘kasten öldürme' suçundan yargılanan Uygun, olay günü sabah uyandığında Hankulu'nun hayatta olduğunu ve Hankulu aracılığıyla evden taksi çağırıp ayrıldığını iddia etmişti. Uygun ifadesinde olay günü saat 10.15 sıralarında telefonun çalması sebebiyle uyandığını, arayanın avukatı olduğunu, o sırada uyanan Hankulu'ndan taksi çağırmasını istediğini söylediğini belirtmişti. Olay sonrası ifadeye çağırılan taksici o saatlerde durağı hiçbir kadının aramadığını, sadece bir erkek tarafından arandıklarını söyledi.

TAKSİ DURAĞINI ARAYAN KİŞİ ÜMİTCAN UYGUN ÇIKTI

Bu durum üzerine taksi durağının Uygun tarafından arandığı tespit edildi. Hankulu'nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise ‘suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı Ankara'nın Mamak ilçesinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.