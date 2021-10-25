Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
8 yıldır aranıyordu: Firari terörist yakalandı İzmir'de, hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kadın terörsit emniyet ekiplerince yakalandı. Kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.