Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması ile birlikte, Türkiye, 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’da yapılacak Glasgow toplantısına ilk defa katılacak ve iklim değişiklikleri konusunda atılacak adımlarda artık söz sahibi konumuna gelecek.

İklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında kriterlerin belirlendiği Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye, anlaşma kapsamında atılacak adımların yol haritasını belirlemeye çalışıyor. İlk atılacak adım İklim Kanunu çıkarmak olacak. Bunun için ilgili Bakanlıkların katılımı ile çalışmalar başlatıldı.

SERA GAZI EMİSYONUNU AZALTMA HEDEFİ

Paris İklim Anlaşması ile Türkiye’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltmayı hedeflediği için, bu dönüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda firmalar, 2,8 milyar avroyu bulan bir vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak. Türkiye, İklim Kanunu çıkarıp karbon vergisi uygulamasını başlatırsa, ihracatçıların Avrupa ülkelerine girerken sınırda ödeyecekleri verginin yurt içinde kalması sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelindeki bütün fabrika ve işletmelerin ne kadar emisyon ürettiğini tek tek belirledi. İklim Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bütün bu işletmelerin emisyonlarını azaltmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

YOL HARİTALARI NETLEŞECEK

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması ile 31 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’da yapılacak Glasgow toplantısına da Türkiye ilk defa katılacak ve iklim değişiklikleri konusunda atılacak adımlarda artık söz sahibi olacak. Toplantı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar hazırlıklarını tamamladı. TBMM Çevre Komisyonu üyelerinin yanı sıra Bakanlıkların temsilcileri ve STK’larla birlikte Türkiye Glasgow’a âdeta çıkarma yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantılarda ‘Türkiye pavilyonları’ kurulacak. İklim değişikliklerine ilişkin alınacak tedbirlerin tartışılacağı çok sayıda oturum gerçekleştirilecek. Buradan çıkacak sonuçlarla ülkeler kendi yol haritalarını belirleyecek.

AB FONLARININ ÖNÜ AÇILIYOR

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta “On gün sürecek Glasgow toplantılarında Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Balta, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması ile AB fonlarının önündeki engelin de kalktığını belirterek şöyle konuştu: Çünkü bize “Anlaşmaya taraf olun, gerekli adımları atalım, fonlar ile ilgili kolaylık sağlayalım” denmişti. AB fonları ve dünyanın farklı alanlarındaki fonlar konusunda kolaylıklar sağlanacaktır. Anlaşmaya taraf olanlar, çevre ile alakalı daha hassas teknolojileri kullanıyor. O teknoloji için daha fazla iş birliği yapabilirsin. Kısa vadede sanayi yatırımlarını finanse edecek kredilere ulaşmak daha kolay olacak. Türkiye gibi bir ülkede yatırımcı ve sanayici ne yapacak? “Ben yeni dönemde 10 lira kazanıyorsam 2-3 lirasını çevreyle ilgili sorunlara harcamak zorunda kalacağım” diyecekler. Avrupa ya da gelişmiş ülkelere “Şu parçayı satacaksam, şu karbon değerlerinin altında bunu üretmem gerekiyor. Altyapımı, bunu oluşturmam lazım” diyecek.

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, küresel ısınmaya karşı devletlerin attığı en önemli adımlardan olan Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkeler arasına girdi.