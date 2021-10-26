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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı
26.10.2021 - 08:55 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Etiketler : fetö,izmir,avukat,
807837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807837.aspx
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