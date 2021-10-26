Türkiye Gazetesi

Yerli Covid-19 Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Acil Kullanım Onayı alabilmek için gönüllüleri destek olmaya çağırdı. Dinç, “Özellikle şunu söyleyebilirim, belli gruplarda Sinovac ile Turkovac’ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut” dedi.

Turkovac Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren, Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, “Bu çalışma iki doz Sinovac aşısı olmuş sağlıklı kişilerde yapılan bir çalışma. 18 ile 60 yaş arasında kadın ve erkek gönüllüler katılabiliyor. İkinci doz Sinovac üzerinden 3 ay ile 9 ay geçmiş olması gerekiyor. 7 bin 400 gönüllü planladık. Açık etiketli bir çalışma. Gelen gönüllümüze sorgularını tamamladıktan sonra, Covid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini de öğrenmemiz önemli, geçirmemiş olmaları gerekiyor. Sorgularını tamamladıktan sonra Sinovac veya Turkovac şeklinde tercih sunuyoruz. Gönüllü hangisini tercih ederse o aşıyı yapıyoruz. Gönüllümüzün geldiği ilk andan sonra 4 kez daha merkezimize geliyor. Bu ziyaretlerinde biz gönüllümüzden kan alarak aşının bağışıklık yanıtını ölçüyoruz. Sonuçta aşımızın etkinliğini Sinovac aşısı ile karşılaştırarak Acil Kullanım Onayı (AKO) almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, hızlıca Acil Kullanım Onayı alabilmek için gönüllüleri destek olmaya çağırdı



'BELLİ GRUPLARDA SINOVAC İLE TURKOVAC ETKİNLİĞİ EŞDEĞER BAZILARINDA İSE DAHA İYİ'

Ulaşılabilecek gönüllülük sayıları hakkında açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, “An itibariyle gönüllü sayımız 550’ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz. Burada gönüllülerimizin desteği çok kıymetli bizim için. Tabi Turkovac ile ilgili birkaç çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bazıları sonuçlandı ve verileri toparlanıyor. Bu veriler yayınlanmadığı için benim paylaşmam doğru olmaz ama özellikle şunu söyleyebilirim; belli gruplarda Sinovac ile Turkovac’ın etkinliğinin eş değer, hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut” diye konuştu.

'GÖNÜLLÜLERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Şuan Sinovac olmuş kişilere üçüncü doz yani hatırlatma dozu olarak Turkovac’ın uygulanabildiğini anımsatan Doç. Dr. Dinç, son onaylar da tamamlandıktan sonra yakın bir süre içerisinde 2 doz Biontech olmuş kişilerin de üçüncü dozlarını Turkovac olabileceklerini belirterek, “Hatırlatma dozu olarak Turkovac’ın etkinliği ne durumda olacak bunu görmemiz gerekiyor. Bunun için yine tabi ki gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Son onayları kaldı, o onaylar kaldıktan sonra, önümüzdeki günlerde iki doz Biontech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz” şeklinde konuştu.

'GÖNÜLLÜLERİ BİZE DESTEK OLMAYA ÇAĞIYORUM'

Çalışmaya katılmak için gönüllü olan vatandaşların, çalışma süreci boyunca sürekli takip altında olduklarını vurgulayan Dinç, “Çalışma sonrasında biz gönüllümüze aşıyı yaptıktan sonra bir süre merkezimizde bekletiyor, son kontrollerini yapıp ondan sonra gönüllümüzü gönderiyoruz. Bunun dışında da sistemimizde gönüllüler ilk hafta her gün aranıyor, daha sonraki haftalarda da haftalık olarak aranıyor. Şuana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok. Ben gönüllülerimizi bize destek olmaya çağırıyorum hızlıca Acil Kullanım Onayı alabilmemiz için” açıklamasında bulundu.



400'ün üstünde gönüllüye TURKOVAC hatırlatma dozu TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü sayısı 400'ü aştığı bildirildi.

Bakan Koca'dan Turkovac'a mesajla davet Sağlık Bakanı Koca, üçüncü dozunu olmayan vatandaşlara SMS mesajı göndererek yerli aşı TURKOVAC’a gönüllü olmalarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmalarını istedi.

TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak Kayseri’de uygulanmaya başladı Koronavirüsle mücadele kapsamında Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu Kayseri’de ilk gönüllüye uygulandı.