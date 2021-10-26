Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan'a iniş yaptı. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasıyla bir ilk gerçekleşti. Ermenistan işgalinden kurtulan topraklarda buluna havalimanına ilk gelen devlet başkanı Erdoğan oldu.

HAVALİMANI AÇILIŞI YAPILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, özel uçağı "TUR" ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'a tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.