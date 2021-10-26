SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
MSB açıkladı! Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
26.10.2021 - 16:46 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasını yaptı.
Etiketler : msb,fetö,terörist,
807895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807895.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER