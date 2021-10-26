Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Zengilan’ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlarının görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 58. yaş günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.
Erdoğan Aliyev'e selam gönderdi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
26.10.2021 - 18:17 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Zengilan’ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlarının görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler : erdoğan aliyev,erdoğan,karabağ,azerbaycan,
807903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807903.aspx
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