Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. MSB, bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçiğin, hainlere yönelik operasyonları devam ediyor.
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Zap'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
26.10.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. MSB, bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçiğin, hainlere yönelik operasyonları devam ediyor.
Etiketler : zap,pkk,terör,terörist,haberler,
807905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807905.aspx
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