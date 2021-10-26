Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. MSB, bölgede 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçiğin, hainlere yönelik operasyonları devam ediyor.

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.