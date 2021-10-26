Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkerenin geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu söyledi. Neçirvan Barzani, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandıraak anlaşmanın terör örgütü sebebiyle uygulanamadığını kaydetti.

"PKK, KAOSU TOPRAKLARIMIZA TAŞIYOR"

IKBY Başkanı, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda PKK, Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor ancak bu kaosu bizim topraklarımıza taşıyor. Yani bu sorunları oluşturan temel sebep PKK" dedi.

"PKK, BİZE DE KARŞI"

Barzani, konuşmasını şöyle sonlandırdı: Eğer PKK problem çıkarmasa biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz. PKK, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymuyor. PKK, en başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu. IKBY, Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmamalı

AK Parti'den şok suçlama: HDP istedi, CHP tezkereye hayır dedi TSK'nın sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkereye HDP ve CHP hayır dedi. AK Parti, CHP'ye bu yöndeki oyu HDP'nin kullandırdığını iddia etti.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tezkere açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik TSK'nın Irak ile Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatacak tezkereye ilişkin yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." ifadelerini kullandı.