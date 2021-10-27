Türkiye Gazetesi

Hakkari’de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri düğünlere yeni düzenleme getirdi. Aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, ”Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra yapılacak düğünlerde 50 bin TL’yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak.

KURALLARA UYULMAZSA DÜĞÜNLERE KATILIM OLMAYACAK

“Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi. Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.

Aşiret düğününde altınlar havada uçuştu Ağrı'da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar adeta havada uçuştu, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.