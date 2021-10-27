Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli unsurlar, teröre ve teröristlere geçit vermiyor. Bu kapsamda sınır güvenliği, FETÖ mensubu olduğu öğrenilen 3 şahsı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

FETÖCÜLER HUDUT KARTALLARI'NDAN KAÇAMADI

MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin, FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

4 yıl cezası bulunuyordu, FETÖ üyesi yakalandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek üzere olan 3 FETÖ üyesi yakalandı MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.