Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde video konferans yoluyla toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak yol haritası ve tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları;

Sevindirici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Birçok tıp fakültesi nöbetlerin düzenlenmesi için harekete geçti. Tıp hekimlikleri tarafından alınan bu karar inanıyorum ki yaygınlık kazanacak.

1 DOKTORA 457 HASTA DÜŞÜYOR

185 bin 140 doktor, 232 bin 548 hemşire var. 101 bin 198'i Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev almakta. 1 hekime 457 kişi düşüyor. 10 yıl kadar önce bu sayı 575'ti. Bu bile çok ağır iş yükü demektir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Halkımızın hekimlere, sağlık çalışanlarına saygı duyduğuna inanıyorum. Sağlık çalışanlarına insani olmaktan uzak davrananlar, diğer ortamlarda da aynı yanlışın içinde olan kişilerdir. Sağlık çalışnanına şiddet uygulayanlar dışlanmalı.

SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME VE ATAMA MÜJDESİ

Özlük haklarını iyileştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Ek ödemenin hakkaniyetli dağılımını sağlayacağız.

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Milletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamalar mülakat olmadan puana göre yapılacak. Atamalar en erken tarihte yapılacak."

Bakan Koca: Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialara açıklık getiren Koca, "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır." açıklamasında bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında ele alınan konularda varılan sonuçları 5 madde halinde açıkladı. Atamalara dair konuşan Koca, " Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız." bilgisini verdi.

Bakan Koca koronaya yakalanan hastayı paylaştı: "Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Emine İçöz’ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. İçöz videoda 15-20 gündür çok zor nefes aldığını belirterek, "Aşınızı vurun" dedi.