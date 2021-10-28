ABD ve Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı konusunda görüşme yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in liderliğindeki Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Türkiye heyeti ile temaslarda bulunduğunu belirtildi.
Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin 23 Eylül'de tamamlanan F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan sorunların ele alındığı aktarılırken, "Toplantı, ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington DC'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor" denildi.
Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD: Biden'ın önceliği Türkiye ile iş birliği 10 büyükelçi "Osman Kavala" açıklaması sonrası geri adım attı. Buna ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Biden yönetimi, Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği istiyor" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Bu konuda, Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.
ABD ve Türkiye arasında F-35 görüşmesi!
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye heyetlerinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.
ABD ve Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı konusunda görüşme yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in liderliğindeki Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Türkiye heyeti ile temaslarda bulunduğunu belirtildi.
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